Scheldeland in Stoom groter dan ooit met acht unieke locomotieven

Baasrode/PuursDe veertiende editie van Scheldeland in Stoom wordt groter dan ooit. Met dit evenement zet de vzw Stoomtrein Baasrode-Puurs de nieuwe toeristische zomer in gang. Dit jaar zijn maar liefst acht unieke locomotieven van de partij.

Vanaf dit weekend wordt er weer elke week met de stoomtrein gereden op de vijf kilometer lange toeristische spoorlijn tussen Baasrode en Puurs, en dat een hele zomer lang. Om dat officieel op gang te trappen, vindt het evenement Scheldeland in Stoom plaats. Dat openingsweekend is ondertussen aan de veertiende editie toe. “We verwachten zo’n 1.500 bezoekers en die bieden we dit jaar meer unieks dan voordien”, zegt voorzitter Sander Buyens.

Zo krijgen de twee stoomlocomotieven van de vzw Stoomtrein die tussen Baasrode en Puurs zullen rijden gezelschap van nog twee extra antieke stoomlocomotieven uit het buitenland. Die zijn naar Baasrode gebracht via zwaar transport. “De eerste gast is stoomlocomotief Tom uit 1949 en komt van de Hoogovens nabij Amsterdam in Nederland”, weet Buyens. “De andere gast is de Belgische stoomlocomotief Cockerill 503 uit 1921, afkomstig van Train 1900 uit het Groothertogdom Luxemburg. Ze zullen alle vier samen een weekend lang een intensieve dienstregeling doorheen het Scheldeland verzorgen.”

100 jaar oud

Bovendien zijn er op het terrein in Baasrode, aan de Fabrieksstraat, ook verschillende locomotieven te bezichtigen tijdens een tentoonstelling. “De Belgische stoomlocomotief HSP 1378, gebouwd in 1922, wordt 100 jaar”, zegt Buyens. “Deze machine bevindt zich in de collectie van onze vzw en zal worden gevierd tijdens Scheldeland in Stoom. Daarnaast zijn er, in samenwerking met spooroperatoren DB Cargo, Tuc Rail en Infrabel, ook zes andere locomotieven te bezichtigen.”

Volledig scherm © Geert De Rycke

Feestparade

Omdat de toeristische spoorlijn tot centrum Puurs kan rijden, opent dat nog extra perspectieven. Op zondag 3 juli is een rit met de stoomtrein te combineren met de Feestparade en Reuzenstoet Puurs 730. “De stoomtrein is het ideale vervoersmiddel daar naartoe aangezien deze halt houdt in het centrum van Puurs”, zegt Buyens. “Vanuit Puurs legt de vzw hiervoor ook een aantal laatavondtreinen in terug naar Baasrode-Noord.”

Scheldeland in Stoom vindt plaats op zaterdag 2 en zondag 3 juli. Gedurende het hele weekend voorziet de vzw ook randanimatie op de locaties Baasrode-Noord en Puurs. Zo is een grote verzameling van oldtimer-tractoren en oldtimers te bezichtigen. Daarnaast zijn ook een expo en springkastelen voorzien en spoorwegtoebehoren te bezichtigen. Vanaf het NMBS-station van Dendermonde naar Baasrode-Noord rijdt een gratis historische pendelbus, in samenwerking met het Brussels Tram Museum. Na het openingsweekend rijdt de stoomtrein elke zondag van juli, augustus en september. Alle info: www.stoomtrein.be.

