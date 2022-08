Schattenzoektocht in Scheldevallei

Dendermonde Ma­ke-upartieste herdenkt reuzen Mars, Indiaan en Goliath: “Blij dat ik nooit gekozen heb tussen make-up en fotografie”

Make-up, bodypainting en fotografie. Sarina Mannaert kan het allemaal. Maar terwijl ze doorgaans de nieuwsankers van het VRT-journaal en andere BV’s onder handen neemt of bodypaintings voor evenementen verzorgt, richt de Dendermondse make-upartieste nu haar pijlen op de Dendermondse Gildenreuzen Mars, Indiaan en Goliath. Sarina herbedacht ze als vrouwelijke personages. Het resultaat is de komende weken te bewonderen in de bibliotheek.

