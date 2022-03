Sarah heeft met “De verdwenen medaille” eerste jeugdboek klaar

Verslingerd aan lezen is Sarah Verhasselt, in het dagelijks leven leerkracht Nederlands voor anderstaligen, altijd geweest, maar zelf beginnen schrijven deed ze pas nadat ze afgestudeerd was. “Ik schreef veel recensies voor Cutting Edge en Kunsttijdschrift Vlaanderen”, vertelt ze. “Maar het kriebelde om ook zelf verhalen te beginnen schrijven, zowel voor volwassenen en jongeren. Ik zag het als een test om te bekijken of ik kon schrijven. Maar dat bleek toch snor te zitten: In 2017 won mijn kinderverhaal ‘Een miljoen voor middernacht’ de Averbode Verhalenprijs. Het werd uitgegeven als Vlaams Filmpje.”

Het was voor Verhasselt de bevestiging om haar droom om zelf auteur te worden voort te zetten. “Eigenlijk wilde ik altijd al schrijver worden”, zegt ze. “Als kind ging ik elke week naar de bibliotheek en kon ik me helemaal verliezen in een boek. Door te lezen én te schrijven kan je even iemand anders zijn. Dat vind ik er zo leuk aan.”

Een tweede Vlaams Filmpje schreef Sara vorig jaar: “De Joyrider”. Nu is haar debuutroman, het jeugdboek De Verdwenen Medaille klaar. Dat ze voor jeugd schrijft, is een bewuste keuze. “Ik ben ervan overtuigd dat de boeken die je als kind of tiener las, het beste bijblijven”, legt ze uit. “Bij mij is dat toch zo. Ik kan me bijvoorbeeld nog levendig herinneren dat ik als tiener tijdens een warme zomervakantie de Tillermans-reeks van Cynthia Voigt las. Jeugdboeken kunnen echt een impact hebben op iemands leven.Tegelijk wil ik verhalen schrijven waar kinderen plezier aan kunnen beleven.”

“De verdwenen medaille” vertelt het verhaal van Hannah, een eigenwijs meisje dat in een kangoeroewoning bij haar oma gaat wonen. “In een buurt die ze niet kent”, vertelt Sarah. “Plots wordt de medaille van haar oma gestolen en besluit ze om op onderzoek te gaan. Ze maakt enkele nieuwe vrienden en leert ook haar buren kennen. Tijdens haar zoektocht komt ze vaak een vreemd slangensymbool tegen. Het is het begin van een spannend avontuur.”

Sarah is er zeker van dat er in de toekomst nog boeken van haar hand zullen volgen. In afwachting daarvan vindt op zaterdag 26 maart de boekvoorstelling van “De Verdwenen Medaille” plaats. Die start om 11 uur in de bibliotheek van Dendermonde, aan de KerkstraaT. Lezers vanaf tien jaar zijn welkom.