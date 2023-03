Samana bakt pannenkoeken

Samana zet zich in voor ouderen, eenzamen en zieken in Sint-Gillis. De vereniging probeert de sociale contacten te stimuleren met verschillende initiatieven. Om daar voldoende centen voor te hebben, vindt een pannenkoekenbak plaats. Die is voorzien op zondag 19 maart. Liefhebbers zijn welkom in het Parochiaal Centrum, aan de Otterstraat 124. Smullen kan van 14 tot 18 uur. Pannenkoeken met een kop koffie kosten 5 euro. Pannenkoeken kunnen ook afgehaald worden of aan huis besteld in de voormiddag. Vier pannenkoeken kosten dan 5 euro. Info en inschrijvingen: 0499/98.32.98.