Sage van de ‘Helleput’ en de historie van beeldhouwer die kop van Ros Beiaard maakte nieuwe taferelen tijdens Katuit: “Heemskinderen en pijnders krijgen ook hulde”

DendermondeOp donderdag 25 augustus trekt Katuit opnieuw door de straten van Dendermonde. De laatste ommegang was intussen al in 2019 door corona, maar de organisatie is er nu volledig klaar voor, en dit enkele maanden na de Ros Beiaardommegang in Dendermonde. “We hebben opnieuw voor enkele nieuwe elementen en taferelen gezorgd in de stoet”, zegt regisseur Patrick Segers.

Dendermonde is nog niet helemaal bekomen van de Ros Beiaardommegang van mei jongstleden, maar eind augustus staat er natuurlijk al een nieuwe traditie te popelen om weer door te gaan. De reuzen Indiaan, Goliath en Mars zullen dan voor het eerst in drie jaar weer verschijnen op de Grote Markt. Omdat het een jaar is waarin ook het Ros Beiaard is uitgegaan, zijn er enkele speciale passages. “Maar het wordt zeker geen mini versie van het Ros Beiaard", zegt Patrick. Bij het eerste tafereel volgt er wel nog eens een terugblik naar het Ros Beiaard, en dat kan natuurlijk niet zonder de pijnders zijn. “Zij krijgen een ereronde tijdens de omloop en zullen met verschillende attributen deelnemen aan de stoet en waarschijnlijk uitvoerig bedankt worden voor het dragen van ons Ros", klinkt het. Ook het bewegend Ros dat in de smaak viel bij het Ros Beiaard zal aanwezig zijn. Niet alleen de pijnders krijgen een ereronde, ook de Vier Heemskinderen zullen nog eens gevierd worden.

Vieren is ook het centrale thema in de stoet dit jaar, en dat wil het comité zeer uitgebreid doen. Er zijn dan ook maar liefst 15 praalwagens die zullen verschijnen in de stoet, en dat is meer dan andere jaren. In de stoet zullen ook twee nieuwe taferelen te zien zijn. “Zo vertellen we de sage van de Helleput”, zegt Patrick. De sage hierover is dat de koster zich bezondigde aan het luiden van een ongewijde klok. De duivel zou de klok toen uitgetrokken hebben en in de 'helleput’ gegooid hebben langs de Gentsesteenweg. “Hierbij maken we ook gebruik van heel wat kinderen die verkleed zijn als duiveltje”, klinkt het.

Daarnaast wordt ook de legende gebracht van beeldhouwer Lieven Van De Velde. Een naam als een klok, want hij is natuurlijk de beeldhouwer die de kop van het Ros Beiaard heeft gemaakt. Er bestaan verschillende verhalen over die legende, onder meer dat zijn ogen zouden werden uitgestoken zodat hij zo geen tweede hoofd kon maken, maar tijdens Katuit zal het verhaal gebracht worden dat ze hem vanuit Aalst probeerden om te kopen om het hoofd niet te maken.

Na dit tafereel is er nog een klein intermezzo op de Grote Markt voor het Unesco werelderfgoed, en nadien is het tijd voor de apotheose en zullen de reuzen dansen op de Grote Markt. “We sluiten onze klassieker natuurlijk af met spetterend vuurwerk, als de droogte geen spelbreker is", zegt Patrick Segers. “Mocht dit toch zo zijn voorzien we geen alternatief en begint de fuif meteen”, besluit hij.

