Rotary Club plant inspirerende businessavond met Rik Vera

De eenrich­tings­lus in Sint-Gil­lis-Dendermon­de komt er en blijft: dit is waarom het protest niets uitgehaald heeft

De eenrichtingslus in Sint-Gillis-Dendermonde wordt definitief. Dat is de intentie van het schepencollege, die de beslissing aanstaande dinsdag aan de gemeenteraad zal voorleggen. De verkeerssituatie in de Hullekensstraat en omgeving zorgde al meermaals voor commotie. Wij stelden schepen van mobiliteit Marius Meremans (N-VA) zeven vragen over het waarom van de lus en de gevolgen ervan.