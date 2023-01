Rosse Buurtenfilm in première en.... er komt opnieuw een stoet

Exact een maand voor de Ros Beiaardommegang vond in april 2022, na twee jaar voorbereiden, de Rosse Buurtenstoet in Dendermonde plaats. De bonte volkse stoet vol folklore werd vorm gegeven dankzij de hulp van tientallen vrijwilligers en verenigingen uit alle deelgemeenten en wijken van Dendermonde. Het gebeuren lokte een massa volk naar het stadscentrum en was een gigantisch succes. “En het was vooral ook een gebeuren van samenhorigheid, dat mensen uit verschillende buurten elk met hun eigen eigenheid samenbracht”, blikt schepen van cultuur Els Verwaeren (CD&V) terug. “De warmte die van dit evenement uitging, daar kan geen enkele organisatie het voorbije jaar aan tippen.”

Bovendien was er tijdens de ROSeptie ook goed nieuws. Er komt een tweede editie van Rosse Buurten. Een specifieke datum is er nog niet, maar wel staat nu al vast dat in het jaar van de volgende Ros Beiaardommegang ook de Rosse Buurten zal herleven. Dat is in 2030. “Tot dan zullen er regelmatig kleinschalige initiatieven plaatsvinden onder de Rosse Buurtenvlag”, weet Verwaeren. “Zo is er om te beginnen al de grote reuzenhappening op 21 mei dit jaar in de festivalhallen in Berlare. Daar zullen alle reuzen én paarden uit de regio van Dijk92, en dus ook van de Dendermondse Rosse Buurten, vertegenwoordigd zijn.”