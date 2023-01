Ros Beiaardstad op weg om “Pleegzorggemeente” te worden: “Pleegzorg duwtje in de rug geven”

In Vlaanderen wonen meer dan 8.000 kinderen in een pleeggezin. “En ook in Dendermonde is er veel vraag naar pleeggezinnen”, zegt raadslid Tom Bogman, die het voorstel om Pleegzorggemeente te worden tijdens de jongste gemeenteraad op tafel legde. “Permanent sensibiliseren rond deze materie is noodzakelijk is. Pleegzorggemeenten engageren zich om kwetsbare kinderen, jongeren en volwassenen te ondersteunen, pleegzorg bekender te maken en dit zo een duwtje in de rug te geven. Dat kan bijvoorbeeld door de nood aan pleegzorg in de kijker te zetten en mee te zoeken naar extra gezinnen voor pleegzorg, of door er artikels over te publiceren en te werken aan sensibiliserings- en wervingscampagnes.”