Ros Beiaard verovert plekje in de Canon van Vlaanderen: “Mooie opsteker en waardering voor de vele vrijwilligers aan de Ommegang”

Sport­events organi­seert Ros Beiaardtri­a­th­lon: “Zwemmen in Oude Dender, lopen in centrum en fietsen in groene rand”

Dit weekend vindt in Dendermonde de Ros Beiaardtriathlon plaats. Deelnemers zwemmen in de Oude Dender, lopen in het centrum en fietsen in de groene rand van de stad.