Ros Beiaard verovert plekje in Canon van Vlaanderen: “Mooie opsteker en waardering voor vele vrijwilligers aan de Ommegang”

Oscar Romerocol­le­ge viert “100 jaar Vakschool” met zeepkisten­ra­ce

In hartje Dendermonde vond zondagnamiddag een zeepkistenrace plaats. Het is één van de initiatieven waarmee het Oscar Romerocollege het honderdjarig bestaan van Campus Van Winckel, of “de Vakschool”, in de kijker zet. Leerlingen kwamen met heel wat toffe creaties opdagen.