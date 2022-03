Ros Beiaard gaat definitief uit op 29 mei

Volleybal Liga A Elise Van Sas (VC Oudegem): “Het kan spoken tijdens een bekerfina­le”

In het begin van het seizoen worden er door alle volleybalploegen een aantal doelstellingen vooropgesteld. Voor VC Oudegem was dat play-off 1 halen en voor de tweede keer op rij de finale van de Belgische beker bereiken. “Zondag staan we in de finale, zoals we gehoopt hadden”, verkondigt Elise Van Sas. “Nu we zo ver zijn, willen we natuurlijk dat prestigieus evenement tot een goed einde brengen. We zijn niet kansloos wanneer we het verstandig aanpakken.”

24 februari