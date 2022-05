Ros Beiaard centraal in Zaal Mariakring

“Het Ros Beiaard is een bijzonder verhaal en er zijn heel wat uiteenlopende manieren waarop dit levendig wordt gehouden, op diverse plaatsen”, zegt André Delcart. “Op meer dan zeventig locaties vonden we verrassende feiten. Die vormen de basis van een boeiende lezing.”

De voordracht vindt plaats op donderdag 12 mei. Delcart heeft het dan niet alleen over het verhaal van het Ros Beiaard en de Vier Heemskinderen in Dendermonde, maar neemt het publiek ook mee naar andere plaatsen in België, Nederland, Frankrijk en Duitsland. Overal zijn optochten, standbeelden, monumenten, specifieke verhalen, kunstwerken en toneelopvoeringen rond dit gegeven te vinden. De lezing begint om 20 uur.

Geïnteresseerden kunnen terecht in Zaal Mariakring, aan het OLV-kerkplein in Dendermonde. Op zaterdag 14 en zondag 15 mei vindt daar ook een fototentoonstelling rond het thema plaats. Die bevat oude en recente afbeeldingen van het Ros Beiaard in diverse stoeten, standbeelden, monumenten en kunstwerken doorheen Europa. De expo is te bezoeken van 14 tot 17 uur.