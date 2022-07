Ropeskippers Moving Baasrode behalen meteen gouden medaille op tweede wedstrijddag op EK

Lebbeke Jeugdbewe­ging organi­seert 25ste editie van openlucht­fuif

Al 25 jaar lang staat Chiro Krikojo paraat voor een groot feestje in Lebbeke. Dit jaar vieren ze dus een uniek jubileum met hun openluchtfuif. Alles wordt momenteel in gereedheid gebracht voor 3.000 feestvierders te ontvangen. “Hoog tijd, want we hebben twee jaar langer moeten wachten om ons jubileum te vieren", zegt groepsleider Daan De Bolster.

25 juli