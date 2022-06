Roparun blijft in Nederland, maar wel Mini-Roparun door stad

De Roparun is een jaarlijkse estafetteloop tussen Parijs en Rotterdam tijdens het Pinksterweekend. Deelnemende teams zamelen daarmee telkens geld in voor Kom op tegen Kanker. Maar door de nasleep van de coronacrisis besliste de organisatie om dit jaar de Roparun alleen in Nederland te laten plaatsvinden. Om toch ook in deze regio iets te doen voor het goede doel, sloegen enkele gemeenten de handen in elkaar voor een Mini-Roparun.