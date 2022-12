Rookontwikkeling in woning nadat bewoonster kookpot op vuur vergeet

De brand werd opgemerkt omstreeks 15.00 uur vanmiddag. Het waren de buren die de rookmelder hoorden in de woning en daarop de brandweer hebben verwittigd. De brandweer van Dendermonde kwam ter plaatse en moest het slot van de woning openboren omdat het op dat moment niet duidelijk was of er iemand aanwezig was in de woning. De schade zelf in de woning bleef beperkt, er was alleen wel wat rookontwikkeling in de woning. Er werd grondig verlucht door de brandweer.