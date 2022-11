Rookontwikkeling in appartement op bovenste verdieping nadat kookpot op vuur blijft staan

De brand ontstond rond 8.30 uur op de bovenste verdieping van een appartement. Dit zorgde voor de nodige rookontwikkeling in het appartement waardoor de brandweer werd verwittigd. Zij waren snel ter plaatse en de situatie was meteen onder controle. De bewoner had een kookpot op het vuur laten staan. Bij de brand raakte niemand gewond en de schade was miniem. Er werd gezorgd voor verluchting. De Franz Courtensstraat was wel even afgesloten voor het verkeer.