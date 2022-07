Romeo’s zetten samen met Koninklijke muziekkapel brandweer Grote Markt op stelten

Lebbeke/Dendermonde Streekge­noot Steven De Beul mee aan de regie internatio­na­le dans- en animatie­film Coppelia: “Ooit zelf nog danser en choreo­graaf bij Incar geweest”

Wie vanaf eind deze maand naar de dans- en animatiefilm Coppelia gaat kijken, ziet daarin ook de hand van een streekgenoot. Steven De Beul, mede-eigenaar van animatiestudio Beast Animation, uit Lebbeke had mee de regie in handen. “Eigenlijk hebben we drie films in één gemaakt, gebaseerd op ballet van 150 jaar oud. Niet evident, maar wel met prachtig resultaat”, zegt hij trots.

18 juli