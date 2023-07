Roger en Sonia klinken op gouden jubileum

Gedetineer­de raakt niet in rechtbank wegens personeels­te­kort gevangenis, politie­rech­ter D’Hondt reageert boos: “Als ik kon, zou ik hem zelf gaan halen”

N.B. moest zich vandaag verantwoorden voor de politierechtbank in Dendermonde, maar wegens een personeelstekort kon de man niet vanuit de gevangenis van Brugge overgebracht worden. Al voor de tweede keer in een week. “Het is onbegrijpelijk dat ze niet wat meer moeite kunnen doen”, zegt politierechter Peter D’Hondt.