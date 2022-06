Rode Kruis zet verdienstelijke leden in de bloemetjes

Ook het Rode Kruis heeft er door de coronapandemie even op moeten wachten om nog eens met de leden te vieren. Maar nu was het eindelijk nog eens zover. Een receptie vond plaats in het Rode Kruis-lokaal in de Boonwijk in Sint-Gillis-Dendermonde. “Naast een hapje en een drankje, huldigen we ook onze geslaagde cursisten van de opleiding EHBO”, zegt Blindeman. “En onze verdienstelijke vrijwilligers krijgen een onderscheiding voor hun jarenlange inzet.”