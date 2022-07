Reynout zoekt gastgezinnen voor deelnemers van haar volkskunstfestival

Buggenhout/Sint-Amands Na meer dan dertig jaar nieuw verhaal voor Den Amandus: “Het voelt als je kind loslaten”

Na meer dan dertig jaar start een nieuw verhaal voor restaurant Den Amandus in Sint-Amands. Bezielers Veronique Daman (60) en Ivan Van Puyvelde (57) laten hun zaak over aan Mark Van den Broeck, doorwinterd horecaman uit Buggenhout. “Hier zette ik mijn eerste stappen in de restaurantwereld, als jobstudent”, zegt die enthousiast over de overname.

