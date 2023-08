Reynout viert 75ste verjaardag met Internationaal Volkskunstfestival

Mario en Mieke vinden zeldzame rups die ontpopt tot vlinder van ‘The Silence of the Lambs’ op aardappel­veld

Op een aardappelveld van de bioboerderij De Witte Wortel in Denderbelle is een opmerkelijke rups gevonden. Het gaat om een 12 centimeter lang exemplaar van de vrouwtjesrups van de doodshoofdvlinder. Hun aanwezigheid in onze contreien is vrij zeldzaam. De vlinder komt vooral in Afrika en Azië voor maar kan enorme afstanden afleggen tot in Europa.