Reuzenstoet trekt kermisweekend op gang

Mong Den Duivenmelker, Paul Den Eirenboer, Floeren, Den Burggraaf, Polle Chic, Den Bult, Vicaris, John den Basketter en Cis De Melkboer. Allemaal waren ze, samen met nog heel wat andere reuzen, van de partij om de septemberkermis te starten. Uniek in Grembergen is dat al deze reuzen ontworpen zijn naar het evenbeeld van dorpsfiguren. Zowat elke vereniging van Grembergen heeft daardoor een eigen reus en toont die in september maar al te graag. De reuzen dansten door het dorp om te eindigen in de Rootjensweg. Daar volgde nog een vuurwerk als apotheose.

Ook voor de rest biedt de Septemberkermis in Grembergen dit jaar haar vaste ingrediënten. Zo laten een heel weekend lang lokale kunstenaars van zich horen met Kunst in ‘t Stroat in het Gildehuis en Art=Ik in de Smidsestraat en toont de Werkgroep Geschiedenis Grembergen een expo in het gemeentehuis. Ook bij Jeugdhuis Snuffel kan er gefeest worden.

Maandag 12 september is het tijd voor de jaarmarkt en kinderjaarmarkt in de Sportpleinstraat en op het Raymond Eeckhaudtplein. De Dweiszakken serveren van 17 tot 21 uur “puitebillekes” in café De Verloren Zoon. Op dinsdag 13 september vindt de jaarlijkse Kermisdinsdag plaats. Vier kermisdinsdaggroepen presenteren aan de Ganzegavers een wagenspel waarbij ze de gebeurtenissen in Grembergen van het voorbije jaar op een humoristische manier op de korrel nemen.

© Geert De Rycke

