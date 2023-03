RESTOTIP. Straff, de zaak waar je niet mag buiten gaan zonder ... een koekje te eten

Opnieuw Wereldbe­ker veldrijden in Ros Beiaard­stad: “En op een topdatum”

Dendermonde krijgt opnieuw haar eigen manche in de Wereldbeker veldrijden. Dat blijkt uit de kalender voor het seizoen 2023-2024 die zopas bekend gemaakt is. Er wordt gekoerst in november. “We gaan er een groot volksfeest van maken”, kondigt organisator Jurgen Mettepenningen aan.