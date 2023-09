RESTOTIP. Maison Stephanie: lekkere lunch tussen de praline en chocola

Kruispunt Baasrode­straat met Broekkant­straat aangepast: “Veiliger en comfortabe­ler oversteken”

Net op tijd voor de start van het nieuwe schooljaar is het kruispunt van de Baasrodestraat met de Broekkantstraatin Baasrode aangepast. Een knelpunt op een druk gebruikte schoolroute in het dorp is daarmee veiliger gemaakt.