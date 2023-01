RESTOTIP. Libanese keuken bij Layali Beirut: “Om duimen en vingers af te likken”

Dendermonde Langer wachten zat er voor baby Liam niet in: “Circus­voor­stel­ling in allerijl verlaten en ons eerste kindje verwelkomd als clown”

Circus Barones heeft er een circusartiestje in spé bij. Liam, baby van Daniel Korittnig (22) en Theresa Klausová (25), kwam ineens zoveel sneller ter wereld dat papa in allerijl de pas begonnen voorstelling moest verlaten. “Tijd om te ontschminken was er niet en dus kreeg onze baby me eerst als clown te zien”, lacht die. “Het leverde wel een leuke eerste foto op.”

11:25