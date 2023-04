Renovatiewerken aan de gang in Sint-Egidiuskerk in Sint-Gillis-Dendermonde

Bewoners Heide­straat hekelen huidige verkeerssi­tu­a­tie: “Parkeer­ver­bod is niet aangeduid zoals overeenge­ko­men”

Twee jaar nadat bewoners van de Heidestraat in Appels hun bezorgdheden over de verkeerssituatie in hun straat bezorgden aan het Dendermondse stadsbestuur, trekken ze opnieuw aan de alarmbel. De maatregelen die werden ingevoerd in hun straat zijn volgens hen niet naar behoren. “Waar zit de participatie als achteraf een afgeklopt akkoord niet volgens het plan wordt uitgevoerd?”, klinkt het.