Regenbuien, maar soms ook zon in Dendermonde vandaag

Extra verkeers­maat­re­ge­len voor veiligere schoolomge­vin­gen: bevraging via digitaal platform Denkmee

Het stadsbestuur van Dendermonde wil enkele extra verkeersmaatregelen invoeren in Baasrode in het kader van haar project rond veiligere schoolomgevingen. Tot midden september kunnen inwoners daar hun gedacht over geven via het digitaal platform Denkmee.