Jazz in het park verwelkomt massa volk tijdens eerste dag

In het stadspark van Dendermonde vindt dit weekend opnieuw Jazz in het park plaats. Het festival is al jaar en dag een vaste waarde in Dendermonde, en dit jaar hebben de organisatoren er voor gekozen om twee dagen lang heel wat jazzartiesten te verwelkomen. Ook op zondag vandaag zijn er nog optredens.