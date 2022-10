Regenboogbank is weer op zijn plaats gezet: “Statement voor verdraagzaamheid”

DendermondeDe regenboogbank aan het Sas in hartje Dendermonde is terug. De zitbank in vrolijke kleuren als teken voor verdraagzaamheid moest voor de zoveelste keer hersteld worden nadat ze vernield werd door vandalen. “En dat zullen we telkens opnieuw doen”, verzekert CD&V-raadslid Pascal Putteman.

De regenboogbank verscheen voor het eerst in het straatbeeld aan de oevers van de Dender vlakbij het Oscar Romerocollege in het voorjaar van 2021. Laatstejaarsstudenten Lotte Remmery en Cheyenne Inghels hadden het project opgezet in het kader van hun eindwerk. Ze wilden sensibiliseren rond seksuele geaardheid. Maar sinds de plaatsing kreeg de kleurrijke bank met regelmaat van de klok af te rekenen met vandalen. De jongste keer, in december 2021, gingen de daders ze zelfs met een kettingzaag te lijf zodat ze volledig kapot was. De vernieling zorgde voor verontwaardigde reacties in Dendermonde.

CD&V-fractieleider Pascal Putteman deed naar aanleiding hiervan een oproep aan het stadsbestuur om de regenboogbank zeker te herstellen en weer op zijn plaats te zetten. “We kunnen geen haat in onze stad toelaten”, meent hij. “Telkens er vernielingen zijn, moeten we die keer op keer blijven herstellen. De bank wordt op die manier hét symbool voor verdraagzaamheid in Dendermonde.”

Vrijdag was het dan eindelijk zover en werd de regenboogbank teruggeplaatst. Ze kreeg wel een plaats iets dichter bij het brugje van het Sas, om de sociale controle te vergroten. Ook staat de zitbank nu in het oog van een bewakingscamera. “De bank is terug omwille van de symboolwaarde”, zegt schepen van Jeugd Lien Verwaeren (CD&V). “We stemden dit ook af met de oorspronkelijke initiatiefneemsters en ook zij zijn blij dat de bank terug is. We hopen dat de regenboogbank niet alleen een fijne plek voor de scholieren uit de buurt zal bieden, maar dat ze ook als symbool voor verdraagzaamheid nog lang op deze plek mag staan.”

