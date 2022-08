Refa (23) houdt vrouw boven water nadat ze in Dender valt: “In een reflex in rivier gesprongen, anders was het misschien anders afgelopen”

DendermondeIn de Dender in Dendermonde is donderdag rond de middag een vrouw in het water gevallen ter hoogte van de Bogaerdbrug. De hulpdiensten werden meteen verwittigd. Een twintiger uit Grembergen zag het incident gebeuren en sprong zonder enige aarzeling achter haar aan. “Ik kon de vrouw gelukkig boven water houden totdat de politie er was", vertelt Refa Staljanssens (23).

Het ongeval gebeurde omstreeks 13.15 uur donderdagnamiddag in het centrum van de Stad. Een vrouw liep er op de Astridlaan maar kwam om een onduidelijke reden in de Dender terecht. Aan de overkant van de straat fietste Refa Staljanssens (23) net naar huis toen hij de vrouw in het water opmerkte. “Ik kwam net uit het interimbureau en was van plan om nog een broodje te gaan halen", zegt Refa. “Op dat moment zag ik de vrouw in het water liggen en ben ik meteen gestopt. Ik heb mijn kleren uitgedaan en ben in het water gesprongen.”

Volledig scherm Refa (23) kon de vrouw boven water houden in afwachting van de politie. © Koen Baten

De man zwom naar de overkant van het water om bij de vrouw te geraken en probeerde haar boven water te houden terwijl ze meerdere keren kopje onder ging. Op dat moment waren de hulpdiensten ook al verwittigd en waren politie en brandweer onderweg. Een politiepatrouille was als eerste ter plaatse, de agenten deden ook meteen hun kleren uit en sprongen in het water. “Samen met de politie konden we de vrouw dan op het droge brengen", vertelt Refa. “Het leek bijzonder lang te duren, maar ik ben blij dat de vrouw boven is geraakt.”

Refa twijfelde geen seconde om in het water te springen. “Het was een reflex om dit te doen en de vrouw te helpen, anders was het misschien niet goed afgelopen", klinkt het. De jonge twintiger moest zelf niet naar het ziekenhuis, maar is wel onder de indruk van de feiten. “Dit is gelukkig niet iets wat ik elke dag moet doen", zegt hij. “Het water was verrassend koud, maar gelukkig is het voor de rest goed weer. Ik hoop dat alles goed komt met de vrouw.”

Het is niet de eerste keer dat de politie in het water springt in Dendermonde om iemand te helpen. Korpschef Patrick Feys is blij dat de reddingsactie geslaagd is. De vrouw werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere verzorging.

