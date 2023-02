Provincie, stad en VPK werken slaan handen in elkaar voor duurzame energie: “Met restwarmte bedrijf woningen verwarmen”

Sint-Gillis-bij-Dendermonde Otter­straat even afgesloten voor gasgeur in straat

In Sint-Gillis-Dendermonde is de Otterstraat vrijdagochtend even afgesloten voor een gasgeur die in de straat aanwezig was. De hulpdiensten kwamen ter plaatse om de oorzaak te onderzoeken, maar de straat kon snel weer vrijgegeven worden.

14:51