Prijzen voor huizen en appartementen in Dendermonde stijgen fors

Dendermonde Jelle Veyt weer vertrokken voor volgend avontuur: eerst op fiets dan op zeilboot om hoogste berg van Noord-Amerika te beklimmen

De Dendermondse avonturier Jelle Veyt is vertrokken voor een volgende etappe van zijn missie om in elk continent van de wereld op eigen krachten de hoogste berg te bereiken en die te beklimmen. Volgende op het lijstje is de Mount Denali in Noord-Amerika. Daarvoor is Jelle nu op de fiets richting Bretagne vertrokken, om vervolgens de oceaan over te zeilen.

14 september