Prentenboek over Ros Beiaardommegang groeit uit tot interactief totaalproject: “Vertelplaten, figuren in karton én Oekraïense vertaling”

DendermondeHet Ros Beiaard, reuzen Mars, Indiaan en Goliath en hun hele entourage uit de Ommegang komen voortaan niet meer alleen tot leven in het prentenboek dat Liesbet Senepart (42) en Thomas Verwaeren (41), ouders van twee zoontjes, onlangs realiseerden. Het boekje is uitgegroeid tot een interactief totaalproject, met grote vertelplaten, kartonnen figuren waar kinderen kunnen mee spelen en zelfs een Oekraïense vertaling. “Ons Peirt moet voor iedereen ontspanning brengen”, klinkt het.

Liesbet werkt in de bibliotheek van Dendermonde, Thomas is actief bij de Stedelijke Musea Dendermonde. Samen hebben ze twee zoontjes van 6 en 2,5 jaar. “Maar hoe vertel je jonge kinderen, die de Ros Beiaardommegang nog nooit gezien hebben omdat die maar elke tien jaar uit gaat, hoe fantastisch dit gebeuren is en welk groot volksfeest dit op gang zet?”, zeggen ze. “We besloten er een leuk prentenboek over te maken. Pagina per pagina ontdekken kinderen zo waar de Ommegang vandaag komt, wie er allemaal in mee doet, wat het betekent en welk sfeer dit bij de Dendermondenaren teweeg brengt.”

Liesbet zette alles op rijm, Thomas zorgde voor de tekeningen. Resultaat werd een prentenboek geschikt voor kinderen tussen drie en acht jaar oud, die op die manier een stukje DNA van de stad meekrijgen. Maar nu is er nog veel meer dan het prentenboek alleen. De twee initiatiefnemers stelden dat voor in de bibliotheek van Dendermonde, tijdens een geanimeerde vertelvoorstelling, decor en muziek incluis.

Volledig scherm Liesbet en Thomas zorgden helemaal zelf voor het prentenboek. Zij voor de tekst op rijm, hij voor de tekeningen. © Geert De Rycke

Kartonnen Ommegang

Zo is voortaan een “Kartonnen Ommegang” mogelijk. Liesbet en Thomas ontwierpen daarvoor eigenhandig, in samenwerking met de Erfgoedcel Dijk92 die ook al de publicatie van het prentenboek steunde, een reeks kartonnen figuren uit de stoet. Kinderen kunnen zelf met die kartonnen figuurtjes aan de slag”, legt Liesbet uit. “Ze kleuren ze in en kunnen ze rechtop plaatsen dankzij de bijhorende voetjes. Vervolgens kunnen ze hun eigen stoet uitbouwen. Wie het prentenboek koopt vanaf nu, krijgt er deze figuurtjes bij, maar ze kunnen ook apart gekocht worden.”

Bovendien zijn ook een reeks grote vertelplaten ontworpen. “Die kunnen dienen om het prentenboek aan een grotere groep voor te lezen”, zegt Thomas. “Leerkrachten en begeleiders van kinderen kunnen zo de tekeningen in het groot tonen. Deze zijn gratis verkrijgbaar bij de Erfgoedcel.”

Volledig scherm De tekeningen zijn ook op grote vertelplaten verwerkt. © Geert De Rycke

Oekraïens

Kers op de taart is een Oekraïense vertaling van het prentenboek. Ook in Dendermonde zijn ondertussen immers al heel wat oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne neergestreken. “Natuurlijk laten we ook hen graag delen in ons enthousiasme voor het Ros Beiaard en de nakende Ommegang”, zegt Liesbet. “Ze verblijven nu in onze stad en mogen dus gerust kennismaken met de liefde voor ons Peirt. Voor de vertaling kregen we hulp van Luda Aopian, een Gentse Oekraïense. Zij wilde met plezier het boek vertalen voor haar landgenoten die een moeilijke tijd beleven. Zo kan ons Ros Beiaard voor hen wat verstrooiing brengen en worden ze mee klaargestoomd voor onze langverwachte Ommegang.”

Alle Oekraïense gezinnen die in Dendermonde verblijven, krijgen binnenkort een gratis exemplaar met de bijhorende vertaling. De bibliotheek zal bovendien op zaterdag 7 mei een meertalig voorleesmoment organiseren waarbij het boek zowel in het Nederlands als Oekraïens voorgelezen wordt. Daarna volgt een ontmoetingsmoment tussen de aanwezige gezinnen.

Bestellen kan online. Info: www.dijk92.be.

Volledig scherm Ook de Vier Heemskinderen kregen een exemplaar. © Geert De Rycke