Postzegelkring plant veiling van typisch Dendermondse items: “Er zitten pareltjes tussen”

De Koninklijke Filatelistische Kring van Dendermonde pakt met regelmaat van de klok uit met ruilbeurzen en veilingen. Door de coronacrisis was het de voorbije twee jaar een pak rustiger, maar de vereniging pikt nu enthousiast de draad weer op. En dat doet het meteen met een ‘Dendermondse Veiling’. “Dankzij leden, verzamelaars en nabestaanden van overleden Dendermondenaren hebben we weer heel wat mooie stuks die typisch aan Dendermonde gelinkt zijn, binnen gekregen”, zegt Van den Eynde. “Omdat een eerste Dendermondse veiling zo’n succes was, beslisten we daarom om een tweede editie te organiseren. Ik kan garanderen dat er opnieuw heel wat pareltjes op de kop te tikken zijn.”

Ook een resem boeken behoren tot het aanbod: over de geschiedenis van Dendermonde, over de Vier Heemskinderen en over de Onze-Lieve-Vrouwekerk. “Dat laatste bevat zelfs een plannetje met de draagpijlers van het bouwwerk”, zegt Van den Eynde. “Maar echt pronkstuk van deze veiling is een keramisch kunstwerk van het Ros Beiaard. Het is een uniek exemplaar.”