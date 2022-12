Pop-up Wij Gaan Lokaal brengt leuks van dertig creatievelingen samen: “Kerstboom vullen met lokale geschenken”

DendermondeDe eindejaarsperiode is aangebroken en dus opent in Dendermonde de pop-up Wij Gaan Lokaal. Deze keer doet een leegstaand pand aan de Oude Vest dienst om al het leuks van een dertigtal lokale creatievelingen te bundelen. “Onze ambitie is nog altijd dezelfde: de kerstboom volledig vullen met lokale geschenken”, zeggen Toon Pauwels en Ellen Marckx, stuwende krachten achter het initiatief.

De pop-up Wij Gaan Lokaal is al sinds enkele jaren vaste waarde tijdens de eindejaarsperiode in Dendermonde. En ook dit jaar zetten initiafnemers Toon Pauwels en Ellen Marckx deze traditie verder. Zelf zijn ze al gekend als creatieve bezige bijen, maar voor de pop-up roepen ze nog eens versterking in van nog een dertigtal andere creatievelingen. “Het is haast onvoorstelbaar hoeveel mensen in Dendermonde met leuke dingen bezig zijn”, zeggen de twee. “Het is fantastisch om dat één keer per jaar allemaal samen te brengen en lokale ondernemers hiermee een etalage te bieden. De rode draad daarbij is dat het allemaal spullen moeten zijn die perfect als geschenk onder de kerstboom dienen.”

De pop-up kende de voorbije jaren al heel wat verschillende locaties, van een pand aan de Gentsesteenweg totde Oude Vismijn aan de Vlasmarkt. Deze keer is een leegstaands pand aan de Oude Vest, vlakbij Hema, gekozen. “De voorbije maanden heb ik zowat alle leegstand in de stad gescreend op zoek naar een tof pand”, zegt Toon. “Waar we nu zitten, voldoet aan alle verwachtigen. De centrale ligging is fantastisch en er is veel passage. We hopen hier dus heel wat volk te mogen verwelkomen.”

Het assortiment van “Wij Gaan Lokaal” is alleszins heel uitgebreid. Deelname van dertig deelnemers biedt de garantie dat “voor elk wat wils” letterlijk genomen kan worden. “Er zijn allerlei gadgets, leuke geschenkjes voor mannen, bijzonderheden voor kinderen en pubers”, zeggen Toon en Ellen. “Tegelijk brengen we hier ook lokaal eten en drinken binnen, van bijvoorbeeld de koffie van Agostino over de koekjes van La Confiance en olijfolie van Sal e Pimenta. Alles is in Dendermonde gemaakt, geproduceerd of verwerkt. Fantastisch toch?”

De pop-upshop Wij Gaan Lokaal is te bezoeken tot en met 31 december. Het pand is te vinden aan de Oude Vest 85 in Dendermonde. Openingsuren zijn op woensdag van 13 tot 18 uur, op donderdag, vrijdag en zaterdag van 10 tot 18 uur en op zondag van 11 tot 17 uur. Op maandag en dinsdag gesloten, op 24 en 31 december open tot 14 uur. Er kunnen ook online lokale cadeatujes geshopt worden via www.gaanlokaal.be.

