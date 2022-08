Pop-up weggeefwinkel De Warme Winkel vol schoolmateriaal meteen bij opening al overdonderend succes: “Nog meer gerief nodig”

DendermondeIn een paar uur tijd tweehonderd bezoekers. De pop-up weggeefwinkel met schoolmateriaal in Dendermonde is overduidelijk met een knal gestart. Het succes is zo groot dat de initiatiefnemers Dendermondenaren oproepen om nog meer materiaal te schenken. De Warme Winkel blijft immers nog drie dagen open.

De voorbije winter vond in de Oude Vismijn in Dendermonde al eens een weggeefwinkel plaats. Vrijwilligers zamelden toen allemaal spullen van gulle Dendermondenaren bij elkaar en inwoners die het moeilijker hadden konden er komen uitpikken wat voor hen bruikbaar was. Het initiatief was zo’n succes dat beslist werd een gelijkaardige weggeefwinkel op te zetten eind augustus met schoolmateriaal. “De start van het schooljaar is voor gezinnen immers duur en met dit initiatief kunnen ook kinderen uit kwetsbare gezinnen met iets nieuws én vaak broodnodig materiaal het nieuwe schooljaar starten”, zegt vrijwilliger Lies Knaepen. “Iedereen is hier welkom, toch richt de winkel zich vooral naar mensen die het financieel moeilijk hebben. Zo maken we de schoostart betaalbaar en duruzaam.”

Samenwerking

De pop-up opende woensdag in Zaal Belgica BiS aan de Kerkstraat de deuren. Kinderfonds De Tondeldoos vzw, Welzijnsschakel Samenvloeiing en Samen tegen Menstruatie-armoede sloegen er de handen voor in elkaar. Het stadsbestuur ondersteunt het initiatief door de zaal ter beschikking te stellen en subsidies te geven om extra materiaal aan te kopen. Bezoekers vinden er allerlei gratis schoolmateriaal, van schrijfgerief over rugzakken tot brooddozen, en kledij. Dat materiaal kwam bij elkaar dankzij een inzamelactie bij Dendermondenaren, maar ook dankzij giften van onder andere serviceclubs Lions Dendermonde en enkele winkels.

De opening van de pop-up werd meteen een overrompeling. In een paar uur tijd kwamen al tweehonderd bezoekers langs. Daardoor moest de voorraad ook voortdurend aangevuld worden. Het succes van de weggeefwinkel is dubbel voor de organisatoren. “Het is natuurlijk heel positief dat we met dit initiatief zoveel volk bereiken”, zeggen Wies Dierickx, coördinator kinderarmoede van de stad Dendermonde en schepen van sociale zaken Tomas Roggeman (N-VA). “Maar tegelijk duidt dit erop dat er wel degelijk, en jammer genoeg, veel kwetsbare inwoners in de stad zijn die hier behoefte aan hebben.”

Noodoproep

Omdat de winkel ook de komende drie dagen nog open blijft en al veel materiaal is opgehaald, is nog meer materiaal nodig. “Door het overweldigend succes hebben we al een paar duizend stuks verdeeld en daarom lanceren we een noodoproep”, zegt Knaepen. “Iedereen die nog schoolgerief liggen heeft en dat niet meer gebruikt, mag dat brengen. Alles is welkom: schrijfgerief, passers, kleurpotloden, latten, gommen, scharen, stiften, zwemkledij, brooddozen,... Alleen ringmappen hebben we meer dan genoeg.”

Materiaal binnenbrengen kan tijdens de openingsuren van de weggeefwinkel. De pop-up is nog open tot en met zaterdag 20 augustus, telkens van 10 tot 17 uur.

