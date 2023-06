Pommelien Thijs zet Denderpop in vuur en vlam, nieuwe locatie trekt veel meer volk

Gasleiding geraakt bij graafwer­ken, buurt moet ramen en deuren gesloten houden

In de Kasteelstraat in Dendermonde hebben arbeiders donderdag rond de middag een gasleiding geraakt bij graafwerken. Het gas ontsnapte meteen via een groot gat en was tot een eindje ver te ruiken. De straat en omgeving is volledig afgesloten en buurtbewoners moeten hun ramen en deuren gesloten houden.