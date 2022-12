Politiezones houden samen grote controle in bijzijn van gouverneur voor verkeersveilige nacht

De controle startte om 20.00 uur in beide richtingen, elk uitgevoerd door een politiezone. De politie van Dendermonde zette 19 politieagenten in tijdens de controle, waaronder vijf aspirant-inspecteurs in opleiding. Ook Buggenhout zetten op zijn beurt 8 agenten in om de controle mee te ondersteunen. Heel wat bestuurders werden langs de kant gezet voor een controle. Carina Van Cauter (Open VLD), de gouverneur van Oost-Vlaanderen kwam de controle bijwonen in de regio en sprak ook met enkele automobilisten die langs de kant werden gezet. Zij vindt het heel belangrijk om dit soort controles te blijven uitvoeren, en ook de politie blijft hier aandacht aan besteden. Het is niet de eerste keer dat beide politiezones samen een grote controle houden.