Politierechter Peter D’Hondt boos nadat beklaagde vanuit gevangenis niet wordt overgebracht: “Hij kan zich niet verdedigen”

Pommelien Thijs én een nieuwe locatie zetten Denderpop in vuur en vlam

Op de Begijnhoflaan in Dendermonde vond zaterdag een vernieuwde editie van Denderpop plaats. Voor de eerste keer in tien jaar werd het festival niet georganiseerd in het stadspark, maar wel op de terreinen van het Go Talent Atheneum waar ze twee podia konden plaatsen.