Politiekorps houdt minuut stilte voor overleden Brusselse collega

Na de feiten in Brussel blijft ook de politie in Dendermonde hier even bij stilstaan. “Dit zijn zaken die even goed ook bij ons kunnen gebeuren", zegt korpschef Patrick Feys. “Het is dus zeker ook voor ons een shock geweest. Sommige collega’s komen vanuit Brussel, ikzelf heb ook een verleden in Brussel en heb nog op die plek gestaan waar de feiten gebeurd zijn, dus het komt zeker wel binnen. Het is dan ook belangrijk om er even bij stil te staan", klinkt het.