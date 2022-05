Politiediensten houden opnieuw grootscheepse controle aan industrieterrein

Het was al de derde keer dat de politie een grote controle organiseerde op het Hoogveld in Dendermonde. Ook deze keer kregen ze opnieuw bijstand van de Douane, het federaal voedselagentschap en andere organisaties om alles te controleren bij bestuurders. Patrick Feys, de korpschef van Dendermonde, benadrukte in het verleden al dat deze controle een grote troef is om alles grondig te controleren, om zo de veiligheid in het verkeer nog te vergroten. De locatie daar is ook uniek omdat er heel wat voertuigen tegelijkertijd kunnen gecontroleerd worden.