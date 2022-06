Politie waarschuwt voor ‘Vishing’ nadat meerdere inwoners verdachte telefoon krijgen

Bij vishing vragen mensen via je telefoontoestel om gegevens te delen en zo toegang te krijgen tot je bankrekeningen en je geld. De politie van Dendermonde kreeg vrijdag al drie meldingen van vishing. De betrokkenen werden opgebeld met een Belgisch GSM-nummer. Ze kregen daarna in het Engels de melding dat er verdachte transacties waren gebeurd en dat er een toets moest ingeduwd worden om door te schakelen voor verdere hulp.

Van de drie slachtoffers trapte gelukkig niemand in de val en de nummers werden meteen geblokkeerd. De politie wil ook nog volgende tips meegeven aan toekomstige slachtoffers.

2. Ga er niet van uit dat je gesprekspartner is wie hij beweert te zijn omdat hij je persoonlijke gegevens kent. Die informatie kan hij online vinden (bijvoorbeeld op sociale media).

4. Ga er niet van uit dat de persoon is wie hij beweert te zijn op basis van zijn telefoonnummer, want het kan een vals of een gespooft nummer zijn.