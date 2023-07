Politie waarschuwt nadat ze al meerdere meldingen kregen over oplichting

NET OPEN. Tony en Tatiana openen Smokkel­waar mét cocktail­bar: “Uit de hand gelopen hobby van gepassio­neerd rumliefheb­ber”

Een shop gespecialiseerd in rum en andere spirits. Zo omschrijven Tony De Maeseneir (36) en Tatiana Pée (35) hun zaak Smokkelwaar in Sint-Gillis-Dendermonde. Meer dan 350 soorten rum zijn er te vinden. En sinds deze zomer is daar ook een cocktailbar aan verbonden. “Wat er al kan gebeuren als je elke verjaardag van familie en vrienden een fles rum cadeau krijgt”, lacht Tony.