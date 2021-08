Politie treft half geknipte man aan op plat dak tijdens verplichte sluiting, kapper ontkent dat hij open was: “Ken die man niet”

DendermondeKapper Salah M. ontkende vandaag in de rechtbank dat hij zijn kapsalon had geopend tijdens verplichte sluiting vanwege het coronavirus. Nochtans had de politie drie personen zien weglopen en troffen ze een man met een half geknipte coupe aan op een plat dak. “Ik heb mijn zaak absoluut niet geopend, ik heb die dag enkel het haar van mijn broer geknipt", aldus M.

Net als alle horecazaken en andere niet-essentiële winkels moesten ook kappers een tijdlang hun deuren gesloten houden, maar daar had de uitbater van kapperszaak ‘Oursan’ duidelijk geen gehoor naar. Salah M. deed blijkbaar toch de deuren van zijn kapsalon in de Brusselsestraat open, tot een collega van hem dit opmerkte en telefoneerde naar de politie. Toen zij ter plaatse kwamen, liepen er drie personen weg en was het een kat-en-muisspel om de aanwezigen terug te vinden. De eigenaar weigerde ook eerst om de politie binnen te laten.

Eén van de vluchtende personen werd achteraan op een plat dak teruggevonden. Er hingen nog afgeknipte haren op zijn gezicht. Ook in de wastafels in de zaak en op de grond lagen verschillende plukken haar. De man op het platte dak gaf meteen toe dat hij bij de kapper was geweest om zijn haar te laten knippen, maar de eigenaar blijft ontkennen. “Ik heb alleen mijn broer zijn haar geknipt die dag, die andere man ken ik helemaal niet”, aldus M.

Politierechter Peter D’Hondt vroeg meermaals aan de man of hij echt niet een andere klant heeft geknipt om hem een plezier te doen, maar M. bleef volhoudend ontkennen. “Ik heb mijn zaak nooit geopend en me altijd aan de regels gehouden. Ik zie niet in waarom ik mijn salon zou openen", aldus M. De advocaat van de beklaagde vroeg om hem niet te veroordelen voor deze feiten, maar ze besefte wel dat het dossier tegen hem pleit. “Die man op het platte dak en de andere omstandigheden zijn natuurlijk niet eenvoudig, maar ik hoop op uw begrip", klonk het.

Salah M. kreeg uiteindelijk een geldboete van 1.600 euro opgelegd door de politierechtbank.