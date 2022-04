Politie start onderzoek naar autodiefstal in Appels

AppelsDe politie van Dendermonde voert onderzoek naar een autodiefstal die gebeurde in de nacht van zondag op maandag in de Bevrijdingslaan in Appels. Daarbij werd een witte Renault RS trophy gestolen, die nieuw een prijskaartje heeft van meer dan 40.000 euro.