Politie schenkt in beslag genomen voertuig aan leerlingen van Oscar Romero College als oefenmateriaal

Veertien gerbils en chinchilla vrijwillig afgestaan aan politie na controle van team dierenwel­zijn

De afdeling van het team dierenwelzijn van de Dendermondse politie heeft dinsdag verschillende adressen bezorgd ter controle om zeker te zijn dat alles in orde is. De politie nam meerdere dieren in beslag, maar er werden ook veertien woestijnratjes en een chinchilla vrijwillig afgestaan.