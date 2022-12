Politie rijdt minutenlang achter zwalpende bestuurster: boete en jaar alcoholslot

Dendermonde Poppenthea­ter Kalleke Step voelt zich springle­vend: “Vroeger zagen ouders het als ‘babysit’ voor hun kroost, nu kijken ze zélf met plezier mee”

Jawel, ook in jachtige tijden lokt het Dendermondse poppentheater Kalleke Step – dat bijna vijftig jaar bestaat – nog steeds volle zalen. Een interactieve pop-up, inclusief minitheatertje waar je zélf poppenspel kan uitproberen, zet dat nu extra in de verf. “Bij een voorstelling voelen dat het publiek mee is: dat is elke keer kippenvel”, zegt Joost Dierickx, die het levenswerk van zijn vader nog altijd voortzet en ons meeneemt op een nostalgische trip door de tijd.

