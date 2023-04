Politie overmeestert gewapende man die zich twee uur lang verschanste in woning in Oudegem

In het Mevrouw Courtmanspark in Oudegem bij Dendermonde heeft een man zich donderdag een tweetal uur verschanst in zijn woning. De man was alleen en in het bezit van een wapen. Rond 15 uur viel de politie binnen en kon men de man overmeesteren, waarop hij naar de cel werd overgebracht. Het motief van zijn actie is nog onduidelijk, wellicht ligt de oorzaak in de relationele sfeer.