Politie op zoek naar man die laatst gezien werd aan Grote Markt

Dendermonde Nieuwe campus Oscar Romero College kort geëvacu­eerd na indringen­de geur van javel

De nieuwe campus van het Oscar Romero College in Dendermonde is dinsdagochtend even geëvacueerd nadat er een indringende geur werd waargenomen in het gebouw. Eerst werd er gedacht aan een gasgeur, maar uiteindelijk ging het om een indringende geur van javel waarmee gekuist werd in de school.

20 september