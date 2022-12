Politie en brandweer roepen op om niet op het ijs te gaan: “Nog veel te dun en levensgevaarlijk”

DendermondeDe politie en de brandweer van Dendermonde willen sensibiliseren om jongeren van het ijs te houden dat op het water ligt. Ondanks dat het al enkele dagen heeft gevroren, is het nog veel te dun en dus niet toegelaten om op het ijs te lopen. “Op de meeste plaatsen meet het ijs langs de kant nog maar 5 centimeter, en dat is veel te weinig", zegt brandweerofficier Ben Knaepen.

De afgelopen dagen haalde de politie van Dendermonde al twintiger jongeren van het ijs, die toch probeerden om er op te lopen. Dit gebeurde zowel aan het sas in Dendermonde als aan de forten en de Dender. Sommige jongeren liepen zelf met hun fiets op het ijs en zochten zo het gevaar op. Deze actie is levensgevaarlijk, omdat het ijs nog lang niet dik genoeg is om er op te lopen.

De brandweer en de korpschef van Dendermonde voerden vandaag ijsboringen uit om te kijken hoe dik het ijs al was. “We hebben aan de forten gemeten dat het ijs 4 tot 5 centimeter dik is aan de rand van het water. In het midden gaat dit dan waarschijnlijk maar om 3 centimeter, en dat is veel te weinig", zegt de brandweer. “Om veilig op het ijs te kunnen lopen moeten we aan de kant 12 centimeter kunnen meten, dan is het toegelaten om zich op het ijs te begeven", klinkt het. “Op dit moment is het dus levensgevaarlijk om dit te doen", vult Knaepen aan. “Als je door het ijs zou zaken dan ben je binnen de twee tot drie minuten volledig onderkoeld, en het is niet eenvoudig om zomaar uit het water te kruipen.”

Volledig scherm De politie en brandweer roepen op om niet op het ijs te gaan omdat het veel te dun is. © Koen Baten

De beide hulpdiensten willen dus nog maar eens benadrukken dat het op dit moment bijzonder risicovol is om zich op het ijs te begeven. De politie zal de komende dagen langs de gevaarlijke punten ook extra patrouilleren om waaghalzen van het ijs te halen, maar in de eerste plaats willen ze gewoon sensibiliseren. “We willen echt geen interventie uitvoeren waarbij iemand door het ijs zakt", zegt korpschef Patrick Feys. “Daarom willen we ook waarschuwen om niet op het ijs te lopen, want het is echt nog veel te dun en je zakt er zo door. Wij hopen echt op het gezond verstand van iedereen om het niet te doen.”

De politie laat weten dat als het echt fout loopt je meteen naar 101 moet bellen. “Ga zeker niet zelf op het ijs om de anderen te helpen want dan kom je misschien zelf in de problemen. Bel de hulpdiensten zodat de gepaste mensen in actie kunnen komen", besluit Feys. De overtreders die van het ijs werden gehaald kregen gewoon een waarschuwing en geen boete.

Volledig scherm De politie en brandweer roepen op om niet op het ijs te gaan omdat het veel te dun is. © Koen Baten

